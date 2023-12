Criticità ospedale di Milazzo, oggi sit in di protesta di fronte il “Fogliani”

Per oggi, inizio 10,30, il Comitato pro ospedale di Milazzo ha organizzato un sit in di fronte all’ospedale Fogliani di Milazzo per sensibilizzare le istituzioni sulle criticità del nosocomio.

Sono invitati a partecipare tutti i milazzesi.

Il Comitato chiede alla politica «un immediato intervento».