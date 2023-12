Grande soddisfazione per l’Ensemble Vocale Cantica Nova di Milazzo. Il coro diretto da Francesco Messina a Bratislava ha conquistato due medaglie d’oro e una d’argento.

Al 16th International Advent and Christmas Concert ha vinto una medaglia d’oro nella sezione pop, jazz, spiritual e una nella sezione folk a cappella.

Medaglia d’argento, invece, nella sezione chamber choir. Il primo premio assoluto è andato al coro femminile di Singapore.

Il concorso è andato avanti per tre giorni. Ha preso il via giovedì 7 dicembre e si è concluso ieri sera.

Alla manifestazione, che ha avuto un grande riscontro anche del pubblico, hanno partecipato i cori Children’s Choir CARO Raškovice, Voices of Singapore Ladies Choir, Choir of Medical University of Lodz, Helsingin Laulu, Children – Choir ,,Pomerania Cantat”, Choir ,,Canzona” of University of Technology in Koszalin, Ensemble Vocale Cantica Nova e Lusatia consort.

A Milazzo la prossima esibizione del coro è prevista per domenica 17 dicembre sulla scalita della Chiesa di Santa Marua Maggore nell’ambito della manifestazione “Natale di Vaccarella”.