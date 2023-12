Sai cos’è la “Cona di Natale”? È il presepe della tradizione milazzese e dell’Area Peloritana.

Per non far perdere questa antica conoscenza, domenica 10 dicembre, alle 10, al Castello di Milazzo presso il MuMa, si svolgerá un laboratorio gratuito per il suo allestimento, diretto dal naturalista Mario Crisafulli, coadiuvato da studenti e docenti del dell’Istituto superiore Renato Guttuso di Milazzo che hanno realizzato a mano i personaggi del presepe in terracotta. “La Cona” sarà poi in mostra per tutto il periodo natalizio.

Sai cosa si usa per costruire la grotta? E per addobbare questo “presepe particolarissimo”?

Invece delle palline, infatti, vengono collocate arance, limoni e mandarini, mentre la macchia mediterranea, costituita da piante di asparago e mirto, è posizionata a formare la volta della grotta. Il cotone come neve e, infine, per la delizia di grandi e piccini, noci, nocciole, mandorle, castagne, fichi secchi, datteri, sorbi e i dolci natalizi della tradizione siciliana: cassatelle di natale, mostata secca, frutta candita, cotognata secca e torroni, preparati dagli studenti dell’istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Milazzo.

《Ringrazio – scrive Carmelo Isgrò – la Dirigente dell’Istituto superiore Renato Guttuso di Milazzo Delfina Guidaldi per la grande disponibilità insieme ai suoi studenti e professori, il Sindaco Pippo Midili, l’assessore alla Cultura Lucia Scolaro e l’amministrazione comunale della città di Milazzo per il patrocinio.

Evento aperto a tutta la cittadinanza.