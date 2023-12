Verrà inaugurato lunedì 11 dicembre, alle 10,30 il nuovo Centro comunale di raccolta dei rifiuti di contrada Masseria ( nei pressi dell’ex ipermercato Carrefour). Una struttura particolarmente attesa in quanto può rappresentare una svolta nello smaltimento dei rifiuti, consentendo ai cittadini di poter depositare presso questo centro ingombranti, Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed altro materiale tutti i giorni, ad orari stabiliti senza abbandonarli così più in strada, come purtroppo sino ad ora è accaduto. Inoltre per lo smaltimento degli ingombranti si porrà fine alle lunghe attese determinate dagli appuntamenti con la Caruter. Insomma si può smaltire quasi tutto fatta eccezione per l’umido ed i rifiuti indifferenziati.

GLI ORARI. Il Centro comunale di raccolta sarà operativo già da martedì nei seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì: 8/12, martedì e giovedì: 14/18, sabato e domenica: 8/12 – 15/19.

«Così si vede un servizio operativo sette giorni su sette – afferma il sindaco Pippo Midili – che non dovrebbe dare più alibi a chi, colpevolmente e trasgredendo la legge oltre che le regole della civile convivenza si libera dei rifiuti abbandonandoli per strada. D’ora in avanti basterà recarsi al Ccr e liberarsi di ciò che viene ritenuto superfluo e che rientra nelle tabelle che sono indicate nella cartellonistica che abbiamo collocato. «Sono certo che questo Centro raccolta che consentirà di potersi liberare subito dei prodotti indesiderati, mantenendo la città pulita e aumentando la raccolta differenziata che in atto sfiora il 70 per cento».