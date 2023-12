MESSINA. Viaggiare in sicurezza diventa più facile con l’innovativa app iViaggio, presentata oggi in un evento esclusivo tenutosi sulla nave Telepass del gruppo Caronte & Tourist. iViaggio è un’applicazione ideale per coloro che desiderano partire con la massima sicurezza poiché mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni sanitarie necessarie, focalizzandosi sui fattori di rischio e sulle modalità di prevenzione associate ai viaggi internazionali. Questa iniziativa è allineata con la priorità tematica dell’Unione Europea sulla “salute digitale”. L’applicazione è stata sviluppata dall’Unità di Staff Risk Management e Qualità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Apprezzando la potenzialità dell’App, quale strumento digitale finalizzato a tutelare il diritto di salute dei viaggiatori, l’AO Papardo di Messina e l’ASL Napoli 1(Campania) hanno deciso di unirsi in partenariato per favorirne la diffusione. L’evento di presentazione, riservato esclusivamente agli addetti ai lavori, ha offerto a tutti i partecipanti un’opportunità unica per comprendere appieno le funzionalità e i vantaggi dell’applicazione comprendendo come essa fornisca un censimento dettagliato dei principali rischi legati ai viaggi internazionali.

«iViaggio è più di una semplice applicazione, è un compagno di viaggio intelligente in grado di creare un censimento dei principali rischi associati ai viaggi internazionali prendendo in considerazione la modalità di viaggio e il paese di destinazione – afferma Alberto Firenze, referente Regione Sicilia Promis. L’applicazione pone al centro la persona ed il suo diritto alla salute si presenta quale strumento di inclusione potendo essere accessibile ad ogni cittadino»

«Ringrazio il Gruppo Caronte&Tourist che ci ha dato la possibilità di organizzare questo evento esclusivo su una delle proprie navi in transito sullo Stretto di Messina – conclude Firenze – questo ha garantito a tutti i partecipanti una prospettiva dinamica e un’opportunità unica di coinvolgimento»

iViaggio sarà disponibile per il download pubblico su App Store e Google Play a partire dal 20 dicembre 2023.