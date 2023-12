Il 23 dicembre ritorna il Presepe Vivente all’interno della Cittadella Fortificata.Un presepe organizzato dall’Associazione teatrale Borgo Antico e che anche quest’anno si arricchirà di ulteriori dettagli ed allestimenti.

Saranno ben 170 i figuranti inseriti nei quadri tematici dell’Annunciazione, di Erode e della Natalità. Oltre ai quadri che saranno sei, uno in più rispetto all’anno scorso, una delle novità sarà la presenza nella parte alta del Mastio di veri e propri mercatini con oggetti artigianali. Inoltre ci saranno le postazioni riservate agli antichi mestieri e agli animali che renderà tutto ancora più caratteristico.

GLI ORARI. Il presepe vivente sarà visitabile, dalle 18 fino alle 21, del 23 dicembre, e poi il 26, il 30, per chiudersi il 6 gennaio.

I COSTI. Per i ticket, il costo è di tre euro con ingresso gratuito fino ai 12 anni. Sarà possibile acquistare il biglietto fino alle 20.30, proprio per concedere ancora più tempo a tutti coloro che vorranno, di visitare questa rappresentazione che con orgoglio da anni, dimostra l’impegno e la costanza di tante persone che si adoperano affinché tutto funzioni come previsto.

«Siamo molto soddisfatti di aver dato continuità al presepe ma questo di certo grazie alla collaborazione e impegno dell’amministrazione Midili – ha affermato Enzo Paci, autentico deus ex machina di questa e altre manifestazioni promosse dall’associazione “Borgo Antico”. Il presepe richiede tanto impegno e noi ci impegniamo con tanto entusiasmo. Dalla costumista ai tecnici, passando per ogni singolo figurante che si presta alla rappresentazione, è un grande lavoro ma che facciamo per passione».