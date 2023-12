Caritas Diocesana, Sovvenire e Associazione Matumaini organizzano, sabato 9 dicembre 2023, alle 10, nella sala conferenze dell’Eolian Hotel a Milazzo, la presentazione del “XII Report Diocesano Caritas 2022/23 “Narrazioni di Prossimità: Promuovere Partecipazione e Coesione Sociale. Le reti dell’impegno della Chiesa sul Territorio”.

L’intenzione dell’Osservatorio diocesano delle Povertà e delle Risorse (OPR) è quella di avviare e proseguire per il triennio 2023-25 l’analisi delle situazioni di povertà più diffuse sul territorio.

Il report è composto da sette sezioni: abitare, anziani, giovani, lavoro, povertà, povertà educativa e formazione degli operatori pastorali Caritas.

Attraverso una rinnovata linea editoriale, frutto dell’elaborazione del Comitato di Indirizzo, composto da Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela e dal Dipartimento SCIPOG dell’Università di Messina e dal prezioso lavoro di analisi e ricerca dell’OPR, costituito da Caritas diocesana, rappresentanti di Azione Cattolica, Comunità di Sant’Egidio, Università, operatori sociali e volontari, si cercherà in primo luogo di raccontare la vita di ogni giorno di larghe fasce della popolazione, le più fragili ed escluse dal dibattito pubblico ed allo stesso tempo avanzare proposte volte a migliorare la loro qualità della vita e dare voce ai loro diritti, in gran parte non attuati o negati.

In particolare i temi dell’abitare e del lavoro narrano la tensione verso un’auspicata conversione ecologica integrale, delineata da Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si e riconfermata nella più recente esortazione apostolica Laudate Deum.

Anche tutti gli altri temi affrontati nel Report vedono una ferma attenzione della Caritas diocesana verso la formazione degli operatori pastorali, il protagonismo dei giovani, la partecipazione e l’attenzione a tutte le periferie territoriali ed esistenziali, largamente diffuse anche sui nostri territori.

L’auspicio è che, quanti hanno a cuore il benessere e lo sviluppo umano, sociale ed economico della nostra terra vogliano e possano concorrere nel collaborare a comprendere meglio la nostra realtà e si possano trovare strade comuni da percorrere insieme”.

L’invito alla presentazione del Report è esteso a tutte le comunità parrocchiali, alle istituzioni, alle associazioni, ai gruppi ed a tutte le persone che vorranno partecipare.