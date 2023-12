L’intero ricavato verrà devoluto in un progetto di solidarietà. La mostra sarà visitabile fino al 4 gennaio

Un infinito percorso fatto di segni che, rappresenta non soltanto un omaggio alla cultura della solidarietà ma consente la concreta realizzazione di un’idea: cento pezzi vengono messi a disposizione di quanti vogliono farsi o fare un regalo aquistando una o più CARTULAE.

In mostra opere di Carol Beker , Andreina Bertelli, Ennio Boccacci, Milvia Bortoluzzi, Serena Cavallini, Daniela Cipitì, Sabina Bruzzese, Jose Ramon Blanco Duran, Alessandro Falletta, Olimpia Morgante, Andera Sinesio, Graziella Conti Papuzza, Cristiano Giuffrè, Macarena Marin, Maria Russo, Dino Turturici, Aurora Siracusa, Albert Vila, Rena Xanalatos, Enzo Napoli, Maria Pia Albanese, Simone Agliolo, Paolo Francesco Ciaccheri, Valerie Berfof, Joanna Bosch Brasacchio, Maurizio Guerra, Antonella Parlani, Marisa Piselli, Iroko Kasay.

Un appuntamento quello delle CARTULAE NATALICIAE che si ripete annualmente coinvolgendo i tanti amici incisori che nel tempo hanno risposto all’invito condividendo l’avventura fatta di segni, con una finalità mirata alla raccolta fondi da devolvere in progetti di solidarietà

Una selezione degli oltre mille fogli acquisiti nella raccolta del FONDO INCISIONI dell’ASSOCIAZIONE INCISORI SICILIANI – opere cartacee di piccolo formato realizzate per acquaforte, acquatinta, bulino, cera molle, linoleografia, xilografia.

Natale in galleria. Domani 8 dicembre, alle 17.30, si inagura la quattordicesima edizione della “CARTULAE NATALICIAE”, mostra della Caruso Gallery curata da Carmen Caruso e Enzo Napoli.

“Cartulae Nataliciae”, alla Caruso Gallery in mostra cento incisioni. Evento benefico

