La violenza maschile contro le donne si è alimentata storicamente grazie a un orizzonte culturale segnato da diseguaglianze sociali e asimmetrie di genere. Lungi dall’essere il frutto di una violenza “naturale”, iscritta istintivamente nei rapporti tra i sessi segnati dal “dominio maschile”, essa va ricondotta alle sue coordinate storiche e culturali. Di esse fanno parte le immagini e le rappresentazioni che la società si è data intorno alla donna, alla sua natura, al ruolo occupato in relazione alla maternità e all’accudimento della prole e al rapporto fra i sessi.

Il progetto, i cui risultati confluiranno in un volume, prevede l’organizzazione di un convegno e una giornata di studi, oltre ad attività rivolte ai docenti e agli alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Al via un progetto di ricerca nazionale, di durata triennale (2023-2025), del Centro Studi sulla Storia della devianza, del Crimine e della Marginalità (Cesdem), promosso dall’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo, indaga adesso le coordinate storiche sulla violenza maschile contro le donne, nell’arco di tempo compreso tra la fine dell’Ottocento e gli anni Settanta dell’Ottocento. Il gruppo di ricerca, costituito da ricercatori provenienti da diverse università italiane e centri di ricerca, è guidato dal direttore scientifico del Cesdem, il docente e ricercatore milazzese Fabio Milazzo e coordinato dal dott. Marco Bernardi, dell’Istituto cuneese.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.