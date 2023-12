Grande appuntamento con il Progetto Tersicoreo al Castello di Milazzo nelle giornate del 16 e 17 dicembre prossimo con lo Stage di Natale Tersicore in Christmas. Sarà un fine settimana dedicato all’arte della danza con una due giorni pratico-teorica di grandissimo rilievo.

Ad organizzarla il raggruppamento di professionisti presieduto da Elisa Chiofalo che, già nella fase iniziale, è riuscito a coinvolgere oltre 40 scuole di danza. Unire le forze per raggiungere traguardi ambiziosi, promuovendo la danza e favorendo la crescita a 360 gradi di giovani ballerine e ballerini. Del resto il Progetto Tersicoreo, ovvero legato alla danza, tra il suo nome da Tersicore, una delle nove muse della mitologia greca.

Entrando nello specifico, il doppio appuntamento del Castello di Milazzo prevede sabato 16, alle ore 9.30, il Seminario sulla Storia della Danza in programma presso la Sala del Cavaliere. Relatori saranno Elisa Laviano, Diplomata all’Accademia Teatro della Scala di Milano ed ex ballerina del Teatro Massimo Bellini e Giuseppe Cardaci, Diplomato all’Accademia Nazionale di Danza e Laureando all’Università La Sapienza di Roma. Il seminario, che si fermerà alle ore 11.00, riprenderà nel pomeriggio dalle 14 alle 15.30.

Nella Sala MuMa, invece, alle 8,30 Accettazione. Alle 9,30 via alle lezioni con Hip Hop 10/14 anni con Flaminia Genovese. A seguire, alle ore 11, ancora Flaminia Genovee con Hip Hop 14 anni. Alle 14 sarà la volta di Ferdinando Arenella con Modern 10/14 anni che, dalle 15,30, interesserà gli allievi di età maggiore ai 14 anni. Dalle 17, sempre con il Modern, stage con Roberta Fontana. Nella giornata di domenica, invece, si parte alle ore 9 con l’Accoglienza. Quindi, alle ore 10, Danza classica 7-8-9 anni con Benedetta Pardo nella Sala del Camino. A seguire, dalle ore 11.00, e fino alle ore 13.00, danza moderna con Michela Sarra, sempre nella Sala del Camino.

Dalle ore 11.00 e fino alle 12.30 Modern/contemporaneo dai 14 anni con Alessandro Vacca. Dalle 12,30 alle 14.00, invece, danza classica 10/14 anni con Anbeta Toromani che poi si soffermerà, fino alle 15,30, con i ragazzi dai 14 anni in sù.

Alle 15,30 inia il concorso Premio Progetto Tersicoreo, presso la Sala del Camino. La conclusione è prevista alle ore 20.00 con le premiazioni. L’evento “Tersicore in Christmas – Stage di Natale” sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa sabato 9 dicembre alle ore 10 a Palazzo D’Amico. Interverranno: l’Assessore alla Cultura del Comune di Milazzo, Lucia Scolaro; il responsabile della sala Mu.Ma., Carmelo Isgrò e i direttori artistici Elisa Chiofalo, Salvo Mastroeni, Salvo De Mariano, la responsabile parte organizzativa. Presenti anche i direttori di alcune scuole facenti parte del progetto: Sara Rotella, Melissa Agostino, Anna Carroccio, Mariella Corica, Luana Buemi, Elisabetta Saya, Serena Crisafulli. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Progetto Tersicoreo.