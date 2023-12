L’artista 36enne, attualmente nel cast di “Io canto”, trasmissione di Canale 5 condotta da Gerry Scotti, ha vinto il Festival di Sanremo 2002 nella categoria giovani, partecipando per altre sette volte all’appuntamento più importante della canzone italiana con i brani “Doppiamente fragili” nel 2002, “Volere volare” nel 2003, “Ragazza di periferia” nel 2005, “Essere una donna” nel 2006, “Il mio amico” nel 2008, “Bastardo” nel 2011, e “Libera” nel 2015.

Domani, infatti, a Palazzo d’Amico è in programma la conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni promosse dall’amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie.

Capodanno in piazza a Milazzo con la cantante Anna Tatangelo . Il sindaco Pippo Midili svela con un comunicato stampa il nome dell’artista che si esibirà l’ultima notte dell’anno.

