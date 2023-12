Svincolati Milazzo – Cus Catania 93 84. Parziali : 18-23 39-42 71-60 93-84. La Svincolati Milazzo torna alla vittoria superando al Pala Milone un coriaceo Cus Catania. Avvio di gara equilibrato, 4-3 dopo due minuti di gioco. Gli etnei si accendono e dopo due triple consecutive, rispettivamente di Valle e Vitosis, é +5 Catania. Salvatico e Sindoni agguantano la parità per la Svincolati ma sono ancora gli ospiti con maggiore intensità a tornare avanti. È ancora Valle a trascinare i suoi e lanciarli sul +8 a 3’00 dalla prima sirena. Quattro punti consecutivi nel finale di Barbera chiudono il primo parziale sul 18-23. La seconda frazione si apre con Milazzo che accorcia sul – 1, Cus prova ad allungare ancora ma una tripla di Scredi porta il punteggio in parità, 30-30 a 5’50 dal riposo lungo. La compagine catanese, mai doma, ci riprova e va sul +4. Manfrè e Sindoni per i mamertini ristabiliscono la parità, 34-34 a 2’40 dalla seconda sirena. Sul finale del periodo Vasta in evidenza per il Cus spinge i suoi sul +6, sarà poi la tripla del rientrante Battaglia a fissare il punteggio sul 39-42. Al rientro i ragazzi di Coach Trimboli partono forte, il trio Bolletta, Salvatico, Odigie va a segno per il +3 Svincolati dopo appena due minuti. I milazzesi, con ritrovata intensità, spingono ancora e dopo la realizzazione da oltre l’arco di Bolletta é +8, 50-42. Il Cus Catania accusa il colpo ed i padroni di casa ne approfittano, Karavdic si fa valere nel pitturato e dopo una bomba di Sindoni arriva il +16 per Milazzo a 2’07 dalla terza sirena. Gli ospiti però non tracollano e con Frizzarin e Valle riducono il gap e vanno sul – 7 ad un minuto dalla fine. Due canestri consecutivi di Karavdic per il +11 Svincolati al termine del terzo quarto, 71-60. L’ultimo periodo si apre con la tripla di Barbera, è +14 per i banco-blu. Ma Catania non demorde e vuole rientrare in partita, il trio Vitosis, Valle, Frizzarin, si carica la squadra sulle spalle e nel giro di poco il Cus va sul – 1 a 5’50 dalla sirena. La Svincolati gioca ad intermittenza, si riaccende, allunga, ma la compagine catanese resta a ruota, +1 Milazzo a quattro minuti dalla fine. Coach Trimboli chiede maggiore concentrazione ed attenzione in fase difensiva, Guerra si erge a protagonista e piazza una tripla da ben oltre l’arco. A seguire é ancora il play umbro a realizzare ed è + 6 Svincolati ad 1’33. Il Cus non molla va sul – 4 ma è ormai troppo tardi, nel finale sono ancora i locali a realizzare ed a portare a casa la vittoria con un +9, punteggio 93-84.

Svincolati Milazzo. Salvatico 5 Barbera 13 Battaglia 3 Odigie 8 Guerra 16 Bolletta 10 Karavdic 18 Sindoni 9 Traore’, Scredi 3 Manfrè 8 All. Trimboli

Cus Catania. Mpeck, Frizzarin 19 Arcidiacono, Vasta 8 Cuccia 2 Marchese, Arfaoui, Prior 12 Valle 29 Carluccio, Vitosis 14 All. Russo

Arbitri: Lorefice-Mameli