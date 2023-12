Ora, ci si prepara per la prossima sfida contro la capolista Comiso il 10 dicembre al PalaDavolos, con la speranza di mantenere l’impeto positivo.

Collier-Brooms ha sfruttato l’altezza sotto il canestro, e la squadra di coach Romeo ha gestito il possesso, terminando il terzo quarto con un vantaggio a due cifre. Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Caltanissetta nell’ultimo quarto, la squadra ha saputo gestire la situazione difensivamente e convertire gli attacchi in punti, assicurandosi una vittoria cruciale con un punteggio finale di 80-71. Questa vittoria rappresenta un momento significativo per la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo, che ha saputo affrontare con successo i minuti finali, un’area problematica nelle partite precedenti.

Il primo quarto è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, ma la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo ha gradualmente preso il controllo nel secondo quarto. Nonostante i locali abbiano trovato continuità nei tiri da tre punti, gli ospiti sono rimasti pronti a reagire, mantenendo la partita intensa. Nel secondo quarto, grazie a rotazioni più lunghe, Milazzo è riuscita a impostare il proprio ritmo, con contributi cruciali da Miraglia, De Gaetano e Albana dalla panchina. Dopo la pausa, Milazzo ha continuato a dettare i ritmi di gioco, approfittando dell’espulsione di Paride Giusti per Invicta.

La Peppino Cocuzza / Basket Milazzo ha concluso il proprio periodo senza vittorie con un trionfo convincente contro Caltanissetta. La partita è iniziata con un equilibrio evidente, entrambe le squadre dimostrando fame di vittoria. Bakir Samarsdic si è distinto come una forza dominante, trovando regolarmente il canestro per Milazzo, mentre Invicta 93 Cento Caltanissetta rispondeva con Railans e Giusti.

