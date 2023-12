Milazzo, ripristinato il sentiero per raggiungere il monumento dedicato al capitano Zumjungen

Recuperato grazie ad unimponente intervento di bonifica svolto dai giardinieri comunali il sentiero che conduce al monumento sepolcrale dedicato al Capitano Zumjungen, giovane soldato delle truppe austriache, morto a Milazzo.

Proprio sotto le mura del convento dei Cappuccini, lo zio fece erigere il monumento in ricordo del nipote. Un monumento di cui molti non conoscevano l’esistenza, perché fino a qualche giorno fa sepolto da sterpaglie che rendevano impraticabile il sentiero.

Non solo bonifica ma per il monumento è stata prevista una utilità “turistica” con il ripristino della cartellonistica stradale tradotta in cinque lingue, grazie alla quale anche i turisti potranno informarsi circa le ragioni dell’esistenza di tale monumento e poi, attraverso il QR code sarà possibile accedere ad informazioni ancora più dettagliate direttamente dall’archivio, inclusa la descrizione dell’assedio a Milazzo del 1718/19.