Il sindaco Pippo Midili con propria determina ha nominato nuovo esperto a titolo gratuito in materia meteorica e meteorologia, il dottor Giuseppe Visalli, in possesso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera all’Università di Bologna.

Appassionato fin da bambino di meteorologia, nel 2017 ha dato vita ad una pagina social sull’informazione meteorologica attirando, in poco tempo, l’attenzione di tantissimi follower per la precisione dei contenuti, diventando un vero e proprio punto di riferimento non solo per Milazzo ma per l’intera provincia di Messina.

“L’Amministrazione Comunale – si legge nella determina – ha l’esigenza di disporre di indirizzi tecnici a supporto dei frequenti fenomeni meteorologici estremi che si verificano nell’atmosfera e le loro variazioni, e nel contempo lo studio delle cause e degli effetti che ne derivano. Si proverà a programmare in maniera più precisa tutti quegli interventi atti ad eliminare rischi e pericoli per la cittadinan-za”.