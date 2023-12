Il prossimo appuntamento è per domenica mattina alle 10.30. Sempre di fronte all’ingresso dell’Ospedale di Milazzo. E l’invito parte da Peppe Falliti, responsabile provinciale dell’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (Isde). «Ognuno di noi – dice – può e deve contribuire a questa battaglia civile per la difesa della nostra Salute».

Già ieri sera il comitato spontaneo si è riunito davanti il nosocomio mamertino. Un piccolo gruppo di persone che ha accolto l’invito del dottore Falliti che nel pomeriggio aveva fatto una diretta facebook sulle criticità del Fogliani.