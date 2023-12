Cateno De Luca porta il suo libro “Non Tutto è successo!” in tour. Ecco le date in Sicilia

Il tour di presentazione del libro “Non tutto è successo!” di Cateno De Luca, fondatore di Sud chiama Nord, giunge in Sicilia, toccando le principali città dell’isola. L’entusiasmante viaggio attraverso le pagine del libro e l’incontro diretto con il pubblico rappresentano un’opportunità unica per approfondire le vicende personali e politiche del carismatico leader.

Cateno De Luca spesso ha diviso l’opinione pubblica: considerato un “mito” e un fine stratega politico per alcuni, un provocatore o un outsider per altri. Senza dubbio, è uno dei personaggi che, attualmente, sta imprimendo un cambiamento al panorama politico non solo regionale ma anche nazionale. Il libro racconta la sua storia personale, imprenditoriale e politica e si avvale anche di aneddoti di coloro che lo conoscono bene, con uno stile peculiare, diretto e innovativo nel linguaggio e nel modo di comunicare. Ne viene fuori un ritratto “umano” vivido e allo stesso tempo molto autentico del protagonista e una mirabolante parabola che tiene insieme la politica, l’arte e la sua professione. Il successo, i valori di riferimento, le profonde radici siciliane sono il nodo centrale del libro, che vuole essere un’esplicazione quanto più esaustiva dei risultati fin qui raggiunti, e una “proiezione programmatica” di ciò che saranno gli anni a venire. Un “alfabeto” essenziale per tutti coloro che vogliono comprendere e prendere ispirazione da Cateno De Luca, che, vuole lasciare un’eredità importante alle nuove generazioni.

CALENDARIO EVENTI DI PRESENTAZIONE:

PALERMO

Data: Giovedì 14 Dicembre

Ora: 20:00

Luogo: Cine Teatro Lux – Via Francesco Paolo Di Blasi, 25

RAGUSA

Data: Venerdì 15 Dicembre

Ora: 20:00

Luogo: Teatro Perracchio – Via Ettore Fieramosca, 203/31

CATANIA

Data: Sabato 16 Dicembre

Ora: 20:00

Luogo: SAL Catania, Via Indaco, 23

CALTANISSETTA

Data: Domenica 17 Dicembre

Ora: 20:00

Luogo: Teatro Regina Margherita – Corso Vittorio Emanuele II, 73

ENNA

Data: Lunedì 18 Dicembre

Ora: 20:00

Luogo: Teatro Comunale G. Garibaldi – Via S. Giuseppe

TRAPANI

Data: Martedì 19 Dicembre

Ora: 20:00

Luogo: Cine Teatro Royal – Via G. B. Fardella, 116

AGRIGENTO

Data: Mercoledì 20 Dicembre

Ora: 20:00

Luogo: Spazio Temenos – Via Luigi Pirandello, 1

SIRACUSA

Data: Giovedì 21 Dicembre

Ora: 20:00

Luogo: Teatro Comunale di Siracusa – Via del Teatro

MESSINA

Data: Venerdì 22 Dicembre

Ora: 20:00

Luogo: Teatro Vittorio Emanuele – Via G. Garibaldi

L’ingresso a tutti gli eventi sarà possibile tramite donazione libera destinata all’Associazione La Casa del Musicista che promuove il tour.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul tour, visitare il sito ufficiale: www.lacasadelmusicista.