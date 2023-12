BARCELLONA POZZO DI GOTTO. E’ in programma per lunedì 11 dicembre, alle 15, nella sala consiliare del comune di Barcellona Pozzo di Gotto l’evento “Nuove prospettive di agevolazione per le imprese siciliane“.

Il convegno patrocinato dall’UGDCEC e dall’ODCEC di Barcellona Pozzo di Gotto avrà come relatori Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina, Marcello Gualdani, comissario Irsap e i commercilisti Giuseppe Saporita, esperto in agevolazioni fiscali per le imprese e Sergio Amato, esperto in bandi regionali per le imprese.

Il convegno vedrà la presenza istituzionale dell’assessore alle Attività Produttive Edmondo Tamajo che chiuderà i lavori.