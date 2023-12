Presentata la nuova programmazione del Teatro Mandanici che sembra proprio volere soddisfare un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo. L’appuntamento in conferenza stampa, a 9 mesi esatti dall’inizio del “nuovo corso”, è una ghiotta occasione per fare un bilancio più che positivo della nuova visione del Teatro. Come spiega l’assessore al Teatro Angelita Pino, è stata messa in atto un’attenta e precisa strategia basata su un investimento di Tempo, di Energia e anche Umano, con un ufficio Teatro potenziato a sedici unità. Un risultato che dimostra un crescente entusiasmo ed un’affezione alla Cultura non indifferente.

«Nella stagione 2023 sono state fatte scelte importanti – continua l’assessore – prime fra queste un giusto investimento sui servizi di comunicazione, che ha consentito un rilancio dell’immagine del Teatro Mandanici, un rinnovato entusiasmo nel pubblico, una crescita esponenziale in tempi brevissimi, nella vendita dei biglietti. Finalmente rassegne stampa in cui testate locali, regionali e anche nazionali, hanno parlato di Barcellona Pozzo di Gotto, del suo territorio e del suo Teatro, creando indotto turistico anche grazie a collaborazioni e scontistiche con le attività commerciali locali».

«Il Teatro è un servizio imprescindibile per la comunità – sottolineano gli Assessori Alberto Molino e Salvatore Molino – mantenerlo è dovere come amministazione, nonostante il difficile momento economico del Comune».

E inconfutabili sono i numeri. La Stagione 2023, appena conclusa del Teatro Mandanici, ha registrato una copertura costi di oltre il 70%, con spettacoli con copertura economica di oltre il 100%. La nuova programmazione 2023/2024 offe un’ampia offerta variegata, tenendo conto del favore e delle preferenze manifestate dal pubblico barcellonese e non solo. A fronte del complicato momento economico attuale, la programmazione di spettacoli ed eventi da dicembre 2023 a maggio 2024 è resa possibile con la modalità della concessione a terzi del teatro a titolo oneroso, senza nessun aggravio di spese per le casse comunali, anzi realizzando un sicuro introito dato dal pagamento della tariffa di concessione in uso del teatro.

PROGRAMMA Uno spettacolo di Teatro!

14 e 15 dicembre 2023 Matinèe, spettacoli destinati alle scuole

ALADINO E IL GENIO DELLA LAMPADA – Ass. Ascetour

18 dicembre 2023 Matinèe, spettacoli destinati alle scuole

THE PICTURE OF DORIAN GRAY – Palchetto

23 dicembre 2023 Gran Galà della danza, con il

BALLETTO DI MILANO

30 dicembre 2023 Concerto di beneficenza con il

CORO OVERTURE – Lion’s Barcellona P.G.

5 gennaio 2023 Unica tappa in Sicilia

PIPINO IL, BREVE con Tuccio Musumeci Ass. Immaginifico Errante

27 gennaio 2023 Commedia brillante

STANLIO E OLLIO – Ass. Per sempre Freddie

2 febbraio 2023 Un ritorno al Mandanici per

UCCIO DE SANCTIS con un nuovo spettacolo esilarante

NON SO CHE FARE PRIMA – HM Management

8 e 9 febbraio 2023 Nuovo Matinèe per Ass. Ascetour

MARY POPPINS 2000

20 febbraio 2023 Matinèe, spettacoli destinati alle scuole

HAMLET – Palchetto

24 febbraio 2023 Prosa

TRE UOMINI E UNA CULLA

Commedia con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana

29 febbraio 2023 Matinèe, spettacoli destinati alle scuole

SICILIA ATUPOR MUNDI – Ass. Ascetour

5 marzo 2023 BIAGIO IZZO con One man show

UN ITALIANO DI NAPOLI – HM Management

9 marzo 2023 Commedia brillante con Manuela Villa e Gegia

BASTARDE SENZA GLORIA – Ass. Per sempre Freddie

17 marzo 2023 Va in scena la bellezza con la 4 finale regionale di

MISS MONDO conduce Naima Di Mari

20 marzo 2023 Matinèe, spettacoli destinati alle scuole

Ricordando il 23 maggio 1992 anniversario della morte

di Giovanni Falcone LEGALITA’ E GIUSTIZIA – Ass. Ascetour

12 aprile 2023 Torna la musica con la musica partenopea di

NANCY COPPOLA – Ass. Per sempre Freddie

18 aprile 2023 Matinèe, spettacoli destinati alle scuole

IL PIFFERAIO MAGICO – Ass. Ascetour

28 aprile 2023 Una meravigliosa Amanda Sandrelli in

LISISTRATA di Aristofane – Ass. Per sempre Freddie

4 maggio 2023 Opera lirica con il Coro Lirico Siciliano

RIGOLETTO di Giuseppe Verdi

E ancora, tra fine aprile e inizio maggio, con data ancora da definire per ragioni organizzative in un tour internazionale, possiamo annunciare il concerto dei GIPSY KING e le loro melodie latino americane.

BOTTEGHINO. L’acquisto dei biglietti può essere effettuato presso la biglietteria del Teatro Mandanici secondo il calendario che sarà a breve reso noto. Online su CIRCUITO TICKETTANDO direttamente mandanici.organizzatori.18tickets.it