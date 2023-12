La parrocchia del Sacro Cuore, retta da Padre Dario Mostaccio, insieme ai commercianti e la Confcommercio organizza “Natale tra noi”, ricreando per le vie intorno alla chiesa un’autentica atmosfera natalizia.

Il programma partirà l’8 dicembre con l’inaugurazione del presepe allestito in Piazza Sacro Cuore e proseguirà poi con tante serate dedicate ai concerti e ai più piccoli, fino al 7 gennaio.

TRE CONCERTI: Ci sarà il coro parrocchiale diretto da Rossana Buonarrigo, il “Piccolo Coro” diretto Marzia Sergente con la partecipazione, per l’occasione, del giovane milazzese Davide Patti. Si arriverà poi al 6 gennaio con il traduzionale concerto dell’Epifania grazie ai “Cantica Nova” diretti dal Maestro Francesco Messina.

Ma non solo musiche e canti natalizi, ma per i più piccoli Padre Dario e tutti i commercianti, circa 50 quelli che hanno aderito all’iniziativa, consentiranno di conoscere Babbo Natale, visitandola sua casa allestita in Piazza Sacro Cuore, il trenino che girerà per le strade cittadine del quartiere, zucchero filato, pop corn, artigianato natalizio, mercatino solidale, zampognari, luminarie e tanta sana allegria.

«Il Natale è vita da vivere insieme – afferma il presidente di Confcommercio Carmelo Picciotto, unitamente a Giovanni Maimone (referente cittadino) – questo Natale sarà l’occasione per ripartire insieme ai commercianti ed alla Confcommercio e ridare luce, in ogni senso al territorio. Ce la stiamo mettendo tutta per creare iniziative,tutti insieme, e creare qualità della vita, bellezza e sicurezza, evitando che per trascorre momenti lieti, o fare i propri regali, i milazzesi debbano rivolgersi altrove. La nostra e vostra collaborazione alle iniziative Natalizie sarà, dunque, preziosa per avere successo e vincere la sfida della Rinascita».