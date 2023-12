Pace del Mela, solidarietà per i bambini ucraini con la cantante Kamaliya. Il concerto per Vetrina TV

Musica e solidarietà per i bambini profughi ucraini con la cantante Kamaliya, già miss mondo eletta nel 2008, ospite a cena della comunità messinese del martoriato paese dell’est e della trasmissione “Magnifica Sicilia Show” di Vetrina TV nell’Auditorium di Pace del Mela. La star, in patria, è molto impegnata socialmente e nella difesa dell’unità nazionale, sino a diventare portavoce di pace in giro per il mondo. Miss Mondo Ucraina Kamaliya è stata al Marina del Nettuno per una cena di beneficenza a favore dei bambini colpiti dalla guerra.

Ha emozionato intonando l’inno ucraino, ha elargito sorrisi e ha firmato autografi. La Miss Mondo Ucraina Kamaliya, adesso cantante pop di successo, è stata la testimonial d’eccezione e la risposta dei messinesi è stata forte. L’iniziativa di Padre Giovanni Amante, parroco della Chiesa ortodossa di San Giacomo Apostolo con l’associazione “Arca senza confini” è pienamente riuscita. A creare l’atmosfera con un elegante sottofondo musicale al pianoforte il maestro Giulio Decembrini, e lo chef Pasquale Caliri ha firmato il menu di gala che comprendeva una degustazione completa. I proventi della serata saranno destinati alle vittime del conflitto.

Dallo scoppio della guerra, la Chiesa ortodossa messinese ha assistito la popolazione coinvolta inviando cibo, supporto e medicinali ed offrendo ospitalità anche nella nostra città a numerose famiglie di rifugiati. Musica protagonista la sera del 29 novembre del programma di Vetrina TV “Magnifica Sicilia show” nel gremito Auditorium di Pace del Mela, dove Kamaliya si è esibita con il suo vasto repertorio in maniera particolare per le comunità di ucraini residenti in tutta la Sicilia, ed ha coinvolto i presenti in uno spettacolo applauditissimo.

Da “You Gimme Lovin’” al recente “Time Out” al commovente “Be Brave, Like Ukraine”. Ricevendo tanti omaggi floreali accessoriati dei colori giallo e azzurri e i ricordi con gli omaggi di questa permanenza in Sicilia, in primis dalla Dott.ssa Viktoriya Prokopovych, Presidente del Dipartimento C.A.B.A. Ucraina a Palermo, Coordinatrice per la Sicilia Occidentale del Consolato Generale dell’Ucraina a Napoli, dall’assessore comunale del Comune di Pace del Mela Andrea Trio che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario La Malfa, dell’editore musicale Giovanni Torre della GTStudio Recording Publishing che l’ha ospitata, e di Vetrina TV che ha organizzato l’evento nella struttura comunale pacese della Fondazione Teatro del Mela guidata da Sergio Campanella, pronta allo start con la nuova e ricca stagione di appuntamenti di un cartellone che prevede, tra l’altro, la presenza di Teo Mammucari, Barbara De Rossi e Gianfranco Iannuzzo.