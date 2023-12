A Milazzo è caccia al nome del calciatore di Serie A, attualmente in forze alla Juventus, che ha acquistato una casa per le vacanze a Milazzo.

La notizia è stata diffusa qualche giorno fa direttamente dal complesso residenziale in costruzione al Tono di Milazzo (Magnolie Park) che ha annunciato la prestigiosa vendita.

«Questa scelta da parte del calciatore – precisa Francesco Andaloro, Ceo di Costrand (sviluppatore del complesso immobiliare) – conferma l’attrattività offerta da questa nuova costruzione. E noi accogliamo con onore una figura così prestigiosa all’interno della nostra struttura. L’acquisto al Magnolie Park premia la scelta di puntare sul lusso sostenibile a Milazzo, rivolgendoci a tutti coloro che desiderano non solo una casa, ma un’esperienza di vita straordinaria»

Le nuove residenze, con inizio dei lavori previsto per dicembre 2023, offrono una fusione unica tra design contemporaneo e sostenibilità. Progetto unico in Sicilia.

«Il calciatore – conclude Andaloro – che ha preferito mantenere riservata la propria identità per motivi di privacy, ha scelto Magnolie Park perchè cercava in Sicilia un “rifugio” elegante e confortevole. Il suo arrivo a Milazzo segna un nuovo capitolo di lusso e stile per Milazzo».