Ospiti d’eccezione alla presentazione del cortometraggio “Visioni CAPOvolte”, frutto di un ambizioso progetto realizzato dall’Istituto Terzo Comprensivo di Milazzo sotto la guida del preside Alessandro Greco, ente capofila, in rete con l’Istituto Comprensivo Torregrotta diretto dalla dirigente Scolastica Barbara Oteri.

Il clou della mattinata, infatti, si è avuto con Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, in arte I Soldi Spicci. Lungo i binari dell’ironia, delle risate, della comicità hanno interagito con gli studenti di entrambe le scuole, rispondendo alle numerose domande, non mancando l’occasione, tuttavia, per offrire loro con semplicità e immediatezza validi modelli di riferimento e importanti messaggi che contribuiscono alla conoscenza di sé e all’evoluzione positiva della loro personalità.

Il film è stato proiettato il 29 novembre al cinema Screen di Milazzo frutto dell’impegno, della competenza, della cura, della creatività dei ragazzi, dei docenti, dei partners coinvolti nello sviluppo delle attività progettuali. Al termine della proiezione sono intervenuti il sindaco Pippo Midili e l’assessore all’Istruzione Lucia Scolaro che hanno apprezzato la qualità della realizzazione e il valore del messaggio veicolato dal “corto”, in cui l’uso sapiente del linguaggio audiovisivo diventa strumento per costruire percorsi di sensibilizzazione dei giovani al tema del rispetto e della tutela dell’ambiente, “puntare lo sguardo” e “Capovolgere la visione”, scoprendo e raccontando la bellezza, la poesia, la complessità, la ricchezza, la biodiversità racchiuse nell’inestimabile patrimonio di Capo Milazzo. «Un progetto come questo, realizzato dai ragazzi – ha detto il primo cittadino – ci fa capire come la nostra visione di un turismo ambientale non è stata sbagliata, che è anzi la strada giusta da proseguire».

Sulla stessa linea il pensiero dell’assessore Lucia Scolaro che da insegnante ha molto apprezzato l’impegno degli studenti ribadendo la necessità per l’istituzione scuola di insegnare l’amore per il proprio territorio e alimentarlo sempre: «Ci state offrendo una pagina di speranza. Vedere questo filmato ci dà coraggio nel credere nella sostenibilità e nell’ambiente».

Il progetto è nato dalla partecipazione ad un bando relativo al linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto di formazione ed educazione.

Durante l’evento è stato ripercorso l’articolato itinerario formativo che ha avuto inizio lo scorso maggio con l’inaugurazione e la partecipazione al Festival del Cinema di Milazzo organizzato da Franco Arcoraci; è proseguito, dopo la pausa estiva, nei mesi di settembre, ottobre e novembre ed ha coinvolto gli studenti rendendoli protagonisti attivi nella costruzione di saperi, scoperte ed esperienze che vanno ben oltre il perimetro di una scuola meramente nozionistica e trasmissiva ma, invece, si pone come missione ineludibile quella di educare alla complessità del reale, al pensiero critico, alle scelte consapevoli, promuovendo le competenze connesse alla cittadinanza attiva e responsabile e valorizzando attitudini, emozioni, creatività e talenti.

Agli incontri di formazione per gli alunni di classe terza e i docenti della media Zirilli e dell’IC Torregrotta, si sono alternate le “azioni sul campo” e le riprese cinematografiche sotto la direzione artistica del regista milazzese Giuseppe La Spada, le proiezioni di film e i cineforum, grazie ai quali sono state offerte opportunità di dibattito, confronto, riflessione e decodifica dei messaggi di contenuto etico e civile trasmessi dalla fusione dei linguaggi iconici e verbali propria del cinema.

Numerosi sono stati i “compagni di viaggio” che hanno affiancato i docenti e gli studenti: il già menzionato Giuseppe La Spada, artista ambientale, regista e fotografo, Direttore Scientifico del progetto; Mauro Alioto, istruttore subacqueo della didattica internazionale SSI e biologo marino; Giuseppe Nania, skipper di Milazzo Coast to Coast; Riccardo Cingillo, sommozzatore professionista, istruttore video sub e regista documentarista; Alberto Bernava, Responsabile per la comunicazione del The Screen Cinemas Milazzo; i formatori Gianna Cappello, Università degli Studi di Palermo, Presidente MED, Luciano Di Mele, Università La Sapienza di Roma, Segretario Nazionale MED.

Altrettanto importante è stata la collaborazione con i partners pubblici cittadini: l’AMP presieduta da Giuseppe Mangano e diretta da Giulia Visconti, l’associazione MareVivo, la squadra di Blunauta, la Fondazione Lucifero.