Ha i colori giallorossoblu di Milazzo il derby di rugby dello Stretto. I milazzesi della Rugby “Melrose 1883” festeggiano con un netto successo per 45 a 12 sui Lions Messina. Allo stadio Ennio Magistri di Milazzo sfida a senso unico: 5-28 già nel primo tempo con i milazzesi che alzano il ritmo e colpiscono quattro volte. Nella seconda frazione la formazione di casa gestisce il vantaggio.

Per Milazzo seconda vittoria nel campionato di serie C, staccando le altre squadre nelle zone basse della classifica. Per i Lions mete di Porretti; per il Melrose Milazzo mete di Mastroeni (2), Brigandì (2), Sgrò (2) e Calderone, autore tra l’altro di quattro trasformazioni.

«Ne ero sicuro – sono state le parole del loro coach, l’argentino Daniel Insaurralde – Finalmente la squadra è arrivata al risultato al quale miravamo con il lavoro fatto fino ad oggi. Anche la pesante sconfitta contro il Palermo è stato un momento del percorso tracciato per arrivare alla vittoria di oggi. Ecco perché sono fiducioso per il resto del campionato».

Certo assaporare la vittoria dovrebbe aver restituito ai giocatori del presidente Mastroeni la spinta a mantenere ora il livello di gioco raggiunto.

«Gli ottanta minuti hanno concretizzato il lavoro svolto dall’inizio. La strada è ancora lunga ma stupiremo tutti nel girone di ritorno».

Prossimo impegno fuori dalle mura amiche contro un sorprendente Librino, che nell’ultima partita di campionato ha vinto contro il Nissa per 46 a 7.