Svincolati Milazzo – Virtus Arechi Salerno 85-72. Parziali 23-12 46-31 69-55 85-72. Ancora una grossa prestazione per l’Under 19 d’Eccellenza della Svincolati Milazzo, i ragazzi di Coach Sant’Ambrogio hanno battuto al. Pala Milone la Virtus Arechi Salerno al termine di un match condotto sin dall’avvio e vinto con un +13 finale. Palla a due ed è subito Giambò a colpire da oltre l’arco per la Svincolati, Capocotta per gli ospiti realizza per il – 1 dopo 1’30 di gioco.

Milazzo prova ad allungare e dopo un canestro di Scredi va sul +6 a 5’47 dalla prima sirena. Salerno prova a reagire ma sono ancora i mamertini a spingere ed a toccare il +10 con Maiorana, 17-7, a 3’18 dalla prima sirena. La panchina ospite chiama la sospensione per rimettere le cose in sesto, scorrono poi i minuti finali del periodo con Milazzo che tiene lontano la Virtus, fine primo quarto 23-12.

In avvio della seconda frazione la compagine campana prova a ricucire lo strappo, Fernandez e Spinelli in luce per il – 5 a 7’50 dal riposo lungo. Ma i padroni di casa rispondono prontamente e con due canestri consecutivi, rispettivamente di Malual e Perfigli, vanno sul +9. Giambò piazza la nuova bomba dalla distanza lanciando i suoi sul +12 a metà periodo. Salerno accusa il colpo e così i locali ne approfittano, sul finire del quarto Scredi sugli scudi fionda Milazzo sul +17.

Il quarto si chiuderà sul 46-31. Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, la Svincolati attua un’ottima fase difensiva e limita le bocche di fuoco dei salernitani. Il duo GIambo’-Niang, in evidenza in questa fase, tiene abbondantemente in doppia cifra il vantaggio dei milazzesi. Capocotta prova a scuotere i suoi ma a metà della terza frazione il tabellone segna il punteggio di 54-40, – 14 Salerno. I restanti minuti scorrono con i padroni di casa in controllo ed al giungere della terza sirena il punteggio è 68-55. Ultimi dieci minuti rispecchiano i precedenti periodi, Milazzo resta avanti e dopo una schiacciata di Diakite è +17, a 5’30 dalla sirena. Un nuovo timeout ospite non sortisce l’effetto desiderato e dopo la nuova tripla di Giambò é +20 Svincolati.

I giochi sono ormai chiusi, gli ultimi minuti con la Virtus Arechi Salerno che realizza per rendere meno pesante il passivo. È vittoria per la Svincolati Milazzo, punteggio finale 85-72, che si conferma al terzo posto in classifica in coabitazione con Corato.

Svincolati Milazzo: Maiorana 5 Diakite 6 Niang 10 Spada, Giambo’16 Alescio 3 Malual 13 Giampa’, Carrabotta, Scredi 18 La Bua 6 Perfigli 8 All. Sant’Ambrogio

Virtus Arechi Salerno: Greco 2 Bufano 1 Piacente 3 Fernandez Lang 23 Aidara 5 Catalano, Tiso, Lucadamo 5 Renzullo 3 Spinelli 9 Capocotta 21 All. Amato

Arbitri: Catania – Gazzara