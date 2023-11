“Una strada diretta per entrare subito nel mondo del lavoro”, con questo slogan l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita, dopo il successo in termini di inserimento lavorativo in Sicilia Occidentale, sbarca anche nel territorio Orientale e ne diventa una eccellenza con nuovi e unici corsi di specializzazione grazie all’accordo siglato con l’ITT E. Majorana di Milazzo.

La partnership verrà presentata ufficialmente sabato 2 dicembre alle 10 nell’Aula Magna ITT Ettore Majorana a Milazzo alla presenza del dirigente scolastico del Majorana, Bruno Lorenzo Castrovinci, e della presidente ITS Academy Nuove Tecnologie per la Vita, Maria Pia Pensabene.

L’evento, aperto a tutto al territorio, darà l’opportunità di conoscere le peculiarità dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta, uno degli 11 ITS Academy siciliani, ma l’unico nell’Area delle Nuove tecnologie della Vita, e di annunciare l’ingresso dell’Istituto Ettore Majorana di Milazzo, in qualità di socio, nella sua Fondazione e, di conseguenza, diventare di fatto unico polo per l’alta tecnologia destinata alla chimica, alla farmaceutica e alla sanità di tutta la Sicilia Orientale. Durante l’incontro, infatti, saranno presentati i percorsi di alta formazione tecnica e tecnologica: Biotecnologo della Qualità, Tecnico Specialista Biomedicale e Informatico Biomedico.

Si tratta di percorsi di alta specializzazione nel settore del biomedicale, delle biotecnologie industriali e ambientali finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che, tra l’altro, prevede anche l’erogazione di borse di studio fino a 6.000 euro annui per i fuori sede, pendolari e iscritti con un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 24.335,11.

I percorsi ITS sono biennali: un anno tra aula e laboratori e un anno direttamente in azienda in stage. L’ITS Academy Nuove tecnologie della vita ha, infatti, al proprio interno oltre 100 aziende. Non a caso, il 70% dei docenti arriva dal mondo delle imprese socie e partner. A conclusione del biennio, agli allievi dell’ITS Academy, in seguito ad un esame di Stato, viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore, titolo che corrisponde al V livello del “Quadro Europeo delle Qualifiche” e consente di chiedere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (45) per l’iscrizione ai Corsi di Laurea coerenti con la specializzazione conseguita.

Il futuro è già presente all’interno dell’ITS Academy grazie alle importanti risorse arrivate col PNRR e destinate al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori, finalità imprescindibile e strategica per la formazione di Tecnici altamente specializzati, che potranno misurarsi con le tecnologie più avanzate, usare software applicativi avanzati per la robotica e l’automazione nella sanità e nella farmaceutica e per imparare a utilizzare i laboratori di realtà aumentata e realtà virtuale che rappresentano oggi la realtà del metaverso nella microchirurgia e nella biomedicina.

L’ingresso del Majorana nella Fondazione ITS Academy “Chimica e nuove tecnologie per la vita”, oltre a rappresentare un importante traguardo nel campo dell’educazione e della formazione tecnica, in un momento storico fortemente influenzato dall’Industria 4.0 e caratterizzato dall’importanza crescente della tecnologica biomedica e sanitaria, consolida la sua posizione di indiscusso polo formativo regionale in grado di erogare, grazie anche alle sue risorse strumentali e umane, percorsi di alta specializzazione tecnica post diploma, aumentando l’attrattività professionale degli studenti sul mercato del lavoro, sia a livello nazionale sia a livello europeo.

Allo stesso tempo le ingenti risorse destinate agli ITS Academy consentiranno all’Ettore Majorana di Milazzo, di dotarsi delle più avanzate e sofisticate strumentazioni destinate alla sanità e alla chimica, tenendo conto del contributo esponenziale della bioingegneria applicata alla microchirurgia.

L’attivazione dei percorsi ITS Academy, che sono integrati con il mondo universitario, consentiranno ai ragazzi di ottenere un titolo spendibile immediatamente nel mondo del lavoro e, allo stesso tempo, acquisire parte del percorso universitario per il conseguimento di una successiva laurea triennale o magistrale.

«Già istituto di eccellenza, il tecnologico mamertino, nel perseguire le finalità di promozione della diffusione dell’alta cultura tecnica e scientifica e sostenere le politiche attive del lavoro, – spiega Bruno Lorenzo Castrovinci – attraverso un modello sinergico di collaborazione con imprese, università e centri di ricerca, potenzia la propria strategia formativa, e facendo rete, segna un traguardo importante dal forte valore, al contempo, di punto di partenza fondamentale, quale strumento vantaggioso di orientamento e comunicazione, innovazione e flessibilità nel rispondere alle esigenze di una società in rapida e mutevole crescita»