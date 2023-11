L’edizione siciliana del Travelexpo Roadshow sbarca a Milazzo e fa tappa, dopo Palermo, all’Eolian Milazzo Hotel

Si tratta di una fiera di settore a tappe. Un esclusivo format che per il 2023 prevede dodici appuntamenti programmati per incontrare il mercato turistico professionale nelle città. Workshops itineranti, programmati tra le 12 e le 16, in location di prestigio nelle diverse città, selezionate per il loro importante tessuto economico ed interesse commerciale, dove poter effettuare azioni mirate di sviluppo commerciale e promozionale a ridosso delle “Festività Natalizie” e delle prossime stagioni turistiche, veicolando le proposte di viaggio e la promozione delle destinazioni attraverso il canale distributivo e fidelizzato delle Agenzie di Viaggio.

L’eolian, per il secondo anno consecutivo, ha ospitato la manifestazione trasformandosi per un giorno in una vera e propria zona fieristica ospitando professionisti del mondo del turismo provenienti da tutta Europa.

«L’anno scorso – svela il direttore dell’Eolian Marco Falletta – abbiamo chiuso l’accordo con questa organizzazione e siamo riusciti a portare, per la seconda volta consecutiva, questo evento a Milazzo»

Dopo Palermo e Milazzo il 29 novembre, il Travelexpo Roadshow si sposta al Mediterraneo Palace di Ragusa e giovedì 30 al Dioscuri by Palace di Agrigento (San Leone). Infine gran chiusura venerdì 1 dicembre con il trade catanese al Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center.