Giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre Luciano Ligabue canterà al PalaRescifina di Messina per due unici appuntamenti in Sicilia. Il tour nei palazzetti del rocker emiliano, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa, apre le porte al più capiente Palazzetto dello sport della Città, adeguato al meglio dall’Amministrazione del sindaco Federico Basile per ospitare grandi eventi diversi dal contesto sportivo. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo, l’Associazione Development, Il Botteghino e GG Entertainment, in collaborazione con il Comune di Messina.

Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album “DEDICATO A NOI”, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante altre sorprese che renderanno ogni concerto unico. Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “IL GRUPPO”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso). Entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK degli album e dei vinili più venduti, “Dedicato a noi” è il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale.

INGRESSI E ORARI. Apertura porte: ore 18.45 fanclub barMario / ore 19.00 ingresso al pubblico. Apertura botteghino: ore 17 Inizio spettacolo: ore 21