Come tutte le prime domeniche di ogni mese, anche il 3 dicembre 2023 ci sarà #domenicalmuseo, l’iniziativa introdotta dal Ministro per i beni e le Attività Culturali che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali. Al Castello di Milazzo, il Museo del Mare ha organizzato per l‘occasione: “Verde Baratto al MUMA” condivisione di semi e talee per orti e giardini tradizionali.

L’evento inizierà alle 10 con i saluti istituzionali del sindaco della Città di Milazzo Pippo Midili, dell’assessore all’Istruzione e ai Beni Culturali Lucia Scolaro e dell’Esperto al Verde Pietro Formica. Carmelo Isgrò, direttore e fondatore del MuMa, farà l’introduzione ai temi della conferenza ed all’importanza della giornata.

All’incontro interverranno: Rosella Picone e Alessandro Crisafulli, botanici del Dipartimento ChiBioFarAm ed Orto Botanico “Pietro Castelli” (Università di Messina), Filippo Catalfamo, docente di tecniche di coltivazione presso la Lute di Milazzo, Enzo Cattafi, docente di apicoltura presso la Lute di Milazzo, Mario Maiorana, vivaista viticolo (già presidente Miva).

A seguire: Scambio semi, chiacchiere, idee e curiosità al “tavolo dello scambio”, Visite guidate ai giardini e agli orti del MuMa a cura dei volontari del MuMa, Degustazione tè, tisane e piatti di erbe alimurgiche.

Saranno presenti le librerie Mondadori e Giunti al Punto di Milazzo e Lombardo edizioni che offriranno la possibilità di acquistare testi legati alle tematiche affrontate, sia per adulti che per bambini. Per i più piccoli, in esposizione esempio di sviluppo di un seme.