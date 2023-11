Dodici associazioni e club service richiedono, ancora una volta e in tempi brevi, l’avvio di un’attività di recupero, salvaguardia e conservazione del Palischermo che da decenni è abbandonato nell’area di San Papino in stato di degrado.

«Si è condivisa l’opinione che – scrivono in un comunicato – essendo il palischermo un fondamentale retaggio della storia delle attività delle tonnare e del rapporto della Città con il mare, continuare ad abbandonarlo sarebbe un delitto nei confronti della memoria e del Patrimonio Culturale ed etno-antropologico di Milazzo. Si prospetta oggi la possibilità che il Palischermo venga collocato all’interno del restaurando Asilo Calcagno nel quartiere marinaro di Vaccarella, collocazione che, pur se non corrispondente alla sua sede originaria, costituisce certamente una ricontestualizzazione in ambiente idoneo come il futuro Museo delle Attività Marinare, in prossimità di siti in cui erano altre tonnare»

Per questo motivo e in spirito di collaborazione, per la tutela di un bene assai rilevante, le associazioni milazzesi sollecitano il restauro e il trasferimento del Palischermo all’Asilo Calcagno.

Ecco l’elenco delle associazioni: Associazione Italia Nostra, Culturale Teseo, Tonosolemare, Città Invisibili, SiciliAntica, Associazione Menadì / Ecomuseo Chersoneso d’oro, Mu.Ma. Museo del mare, Circolo Sportivo e Cultura “U.S. Giovanni Cambria”, Kiwanis, Fidapa BPW, Rotary Club Valle del Mela, Lions Club