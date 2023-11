Criticità del servizio di refezione scolastica, ultimatum dell’amministrazione comunale alla ditta appaltatrice. Nella giornata odierna, l’assessore alla pubblica istruzione Lucia Scolaro ha disposto l’invio di un richiamo ufficiale alla ditta Cot di Messina, contestando criticità sulla qualità del cibo fornito ai ragazzi, così come segnalato da diversi genitori e come verificato direttamente attraverso dei sopralluoghi mirati.

Nella missiva si intima a ristabilire immediatamente condizioni di normalità della qualità del cibo. In caso contrario si procedere alla rescissione del contratto in danno. Il rappresentante della ditta ha subito riscontrato tale contestazione assicurando che già da domani interverrà in maniera adeguata per risolvere tutte criticità che si sono presentate.

«Mi auguro che sia così – afferma l’assessore Scolaro – perché non siamo intenzionati ad attendere oltre. La sorveglianza sulla qualità della refezione sarà costante e se dovesse permanere o peggio dovessero registrarsi nuovamente criticità con le famiglie che lamentano giustamente il fatto che i loro figli non mangiano nulla nonostante il servizio abbia un costo, procederemo agli adempimenti conseguenziali»