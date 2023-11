Era in trasferimento da Napoli alla Turchia ma la furia delle onde ha strappato il cavo che permetteva l’aggancio al rimorchiatore Tedy. La motonave Lider Prestij (bandiera camerunense, appartenuta precedentemente alla società Tirrenia con il nome di Beniamino Carnevale) senza equipaggio si è così arenata a pochi metri dalla spiaggia di Rometta Marea (a circa 15 chilometri da Milazzo).

La nave si è sganciata all’altezza dell’isola di Stromboli e in balia delle onde si è poi spiaggiata nella notte. Il rimorchiatore, invece, è rimasto nel porto eoliano. Solo stamattina si è spostando verso Milazzo.

A quanto pare il traghetto era diretto in Turchia perchè acquistata da una società Turca.

La Guardia Costiera ha immediatamente attivato la cellula di emergenza, inviando sul posto le proprie motovedette per verificare eventuali inquinamenti e coordinare le operazioni di rimozione. Bisogna anche verificare se la nave ha subito danni strutturali (se ha quindi infiltrazioni di acqua) e le condizioni di galleggiabilità. Controlli fondamentali per stabilire se potrà proseguire in sicurezza la navigazione. Diversamente si dovrà portare la nave in un luogo sicuro per riparare l’eventuale danno.



Sul posto i subacquei della Guardia Costiera di Messina e il sorvolo dell’aereo Manta ATR42, dotato di strumentazione idonea a rilevare eventuali inquinamenti. In area anche un elicottero e nave Dattilo della Guardia Costiera.

In queste ore, alla società armatrice è stata notificata la diffida a rimuovere la nave, procedura necessaria per l’attivazione dei rimorchiatori che effettueranno le operazioni di disincaglio dell’unità.

Dalle informazioni acquisite l’unità risulterebbe priva di carburante a bordo. Il recupero potrebbe, però, avvenire nelle prossime ore.

GUARDA IL VIDEO