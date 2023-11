Cade una palma in via Rio Rosso, zona senza luce e strada bloccata. Danni anche al Tono

Primi danni del maltempo. Durante il temporale è caduta una palma in via Rio Rosso. Abbattuto dal forte vento anche un palo.

In questo momento la zona, dove si trova un vivaio, è senza corrente elettrica e telefonica.

La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto gli agenti di polizia locale e una ruspa che sta rimuovendo la palma e i fili del palo che bloccano il grande tronco.

AL TONO sempre le forti raffiche di vento hanno spezzato un palo dell’illuminazione pubblica.

《Ringrazio la polizia locale – dice l’assessore Francesco Coppolino – per la tempestività di intervento. Sono stati i primi ad intervenire. e adessi stanno lavorando sotto la pioggia e il vento, in diverse parti della città, per riportare la situazione alla normalità 》

VIA KENNEDY. Caduti diversi alberi anche nella zona di Santo Pietro, rimossi dagli agenti di polizia Locale per concentire il passaggio delle auto.

BRETELLA MILAZZO BARCELLONA. Ripristinata anche la segnaletica che impedisce il transito ai veicoli. Il vento aveva spazzato via tutti i segnali stradali sistemati qualche giorno fa dopo la chiusura impota la transito dal Genio Civile.

AGGIORNAMENTO. La palma in via Rio Rosso è stata rimossa. Dalle 15 ripristinata la viabilità