Sono due gli istituti superiori siciliani che hanno vinto il concorso ‘Lo diremo in tutte le lingue: neanche con un fiore, Giornata europea delle lingue contro la violenza sulle donne’. Sono l’Istituto tecnico economico e tecnologico ‘Leonardo da Vinci’ di Milazzo (Messina) e l’Istituto superiore Virgilio di Mussomeli (Caltanissetta).

Il concorso dedicato agli istituti scolastici superiori della regione è stato organizzato dal Centro linguistico dell’Università di Palermo in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ed è stato presentato lo scorso 26 settembre in occasione della Giornata europea delle lingue. L’istituto di Milazzo si è aggiudicato il premio della sezione video con un progetto dal titolo ‘Mi amo in tutte le lingue del mondo’, la scuola di Mussomeli si è aggiudicata il primo premio della sezione poesia presentando un componimento dal titolo ‘Mariposa’. La premiazione si terrà il 14 dicembre, alle 15:30, presso l’Università di Palermo. Sul sito del Centro linguistico sono pubblicati il video e la poesia

GUARDA IL VIDEO: