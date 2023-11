“Lavoro e Salute, un diritto anche a Messina” sarà il binomio attorno al quale si svilupperanno gli interventi e si confronteranno i rappresentati locali del Mcl. «Il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono i due aspetti che crediamo rappresentino oggi il cuore dell’“Emergenza Messina”» afferma il presidente provinciale del Mcl Fortunato Romano. Spazio troveranno anche altri argomenti come il Ponte sullo Stretto, la Sanità, e l’attuale situazione degli Enti locali.

Appuntamento sabato 25 novembre alle 9,30 al Palazzo della cultura “Antonello da Messina” con il XV Congresso provinciale Mcl. “Lavoro, passione, responsabilità. Una nuova semina per ricucire il Paese” il tema dell’incontro che vedrà arrivare a Messina 150 delegati in rappresentanza dei 27 circoli e dei 20 nuclei presenti nella provincia peloritana.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.