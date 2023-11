Continua l’impegno dell’associazione Hermes Milazzo Onlus a favore di più di duecento famiglie del comprensorio milazzese, a cui vengono distribuiti, due volte al mese, geneneri di prima necessità.

Oggi sono state consegnate gli attestati di partecipazione ai ragazzi dell’istituto Majorana. Studenti che hanno partecipanto ad alcune attività dell’associazioni. «Mi piacerebbe – confessa Felicetta Manicastri – coinvolgere sempre più persone in attività di volontariato e penso che parlare di queste attività nelle scuole possa essere fortemente costruttivo. Colgo l’occasione anche per esprimere ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, a tutti i ragazzi presenti ed alle loro famiglie la gratitudine per contribuire sempre attivamente a diffondere la cultura della solidarietà, del dono e del volontariato»