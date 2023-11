Il settore Sport di palazzo dell’Aquila ha pubblicato la manifestazione di interesse per concedere la gestione dell’impianto sportivo polifunzionale di Bastione, sito tra le vie Bastione e Filicusa inaugurato nei mesi scorsi, al fine di avviare le attività.

La durata della concessione sarà pari ad anni 10. La manifestazione è finalizzata solo ad acquisire la disponibilità da parte degli operatori interessati alla gestione della struttura. L’affidamento riguarda l’utilizzo e gestione dell’impianto sportivo denominato “Bastione” e delle relative pertinenze. Il concessionario dovrà assicu-rare oltre alla custodia e vigilanza, anche la manutenzione ordinaria e straordina-ria e i costi. Inoltre dovrà mettere a disposizione del Comune, gratuitamente, per un massimo di gg. 10 all’anno l’impianto per lo svolgimento di iniziative e mani-festazioni da questo direttamente promosse e organizzate e a garantire l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescen-ti e adolescenti, l’attività sportiva per le Scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.