A Milazzo nessuna ipotesi di chiusura delle strutture scolastiche come confermato dal sindaco Pippo Midili.

Molti sindaci della zona jonica hanno già deciso di chiudere le scuole. Il maltempo, infatti, è concentrato prevalentemente sul versante jonico, il catanese e il siracusano. Un fortissimo temporale sta interessando in questo momento proprio il siracusano e si muove verso il catanese, mentre un altro un sistema temporalesco si è spostato verso Messina e la sua provincia

La protezione civile ha emanato l’allerta arancione per la giornata di domani su Messina e provincia e buona parte della Sicilia. Secondo il bollettino fino alla mezzanotte di domani, 23 novembre 2023, in arrivo piogge di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

