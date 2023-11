« Un progetto – sottolinea l’amministrazione comunale – finalizzato a prevenire fenomeni di inciviltà che purtroppo ancora si registrano e che finiscono col vanificare gli sforzi intrapresi per il mantenimento del decoro cittadino »

I volontari dell’Associazione, svolgeranno attività di prevenzione e collaborazione, indossando una pettorina con la scritta Guardia AgroForestale Italiana “Vigilanza Ambientale” ed in particolare si occuperanno di vigilanza sul corretto comportamento e rispetto delle norme da parte dei detentori di cani; vigilanza civica all’interno degli spazi e dei parchi comunali, segnalando eventuali atti vandalici all’autorità; effettuando il monitoraggio dello stato e sicurezza delle attrezzature e in generale adottando tutte quelle iniziative finalizzate alla sensibilizzazione ed all’educazione ambientale.

Ulteriore intervento dell’amministrazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale . Oltre alle fototrappole, agli ispettori ambientali e alle continue campagne di sensibilizzazione dei cittadini, si è deciso di avvalersi del supporto, gratuito, della “ Guardia agroforestale italiana ” che ha dato la propria disponibilità a svolgere attività di controllo e vigilanza sul territorio comunale a supporto della Polizia locale, senza oneri, salvo un rimborso delle spese.

