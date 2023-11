Negata l’aula consiliare a “Sud chiama Nord“. Il consigliere comunale Damiano Maisano, infatti, aveva chiesto lo scorso 15 novembre l’aula per una conferenza stampa in cui sarebbe stato ufficializzata la sua adesione al il movimento politico dell’onorevole Cateno De Luca.

La risposta della presidente del consiglio Alessandro Oliva è stata secca e lapidaria.

«L’aula consiliare è riservata per gli impegni istituzionali del consiglio comunale e delle commissioni consiliari o per impegni istituzionali propri del comune – scrive il presidente del consiglio Oliva nella risposta – pertanto, allo stato attuale, non può essere autorizzata per il fine richiesto, rimanendo a disposizione l’aula delle commissioni consiliari».

Il consigliere Maisano in questo momento non rilascia dichiarazioni. L’alternativa proposta è la saletta delle commissioni.