Edoardo Bennato sceglie Milazzo, il cantautore in Marina Garibaldi tra i suoi fan

Da Catania a Milazzo. Edoardo Bennato, dopo il concerto di ieri sera al teatro Metropolitan di Catania, ha scelto Milazzo per trascorrere la sua giornata post spettacolo prima di ripartire.

Il suo concerto di ieri ha incantato un teatro stracolmo di pubblico.

Il cantautore e polistrumentista italiano ieri, in scena con la sua band, si è esibito con un repertorio completo di brani del passato e forse anche del futuro. Centocinquanta minuti di canzoni che, supportati da immagini hanno messo in evidenza temi come la guerra, l’emancipazione femminile e l’emigrazione. Temi di grande attualità e contenuti sociali.

Bennato è stato a Milazzo accompagnato dall’avvocato milazzese Laura Sgrò, sua grande amica.