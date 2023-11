All’interno della più grande manifestazione organizzata dal Slow Food e alla presenza del presidente della camera di commercio e dell’autorità portuale, il sindaco Pippo Midili, l’assessore Antonio Nicosia e l’Ufficio Sport nella persona del dipendente Lillo Marra, hanno ricevuto per le attività inerenti il Plogging, il Premio “Stretto tra due Mari” Messina rEsiste: Premiamo il futuro che vogliamo.

Il riconoscimento per aver contribuito alla divulgazione di questa nuova disciplina sportiva e quindi in questo caso anche ai percorsi formativi per una corretta educazione ambientale.

«L’amministrazione – come ha sottolineato l’assessore Nicosia – è stata lieta nell’accogliere, insieme ad altri dirigenti scolastici, imprenditori, politici, rappresentanti delle istituzioni e atleti, l’iniziativa e nel condividere il risultato della raccolta differenziata attestatasi al 70 % ha dato appuntamento per la prossima primavera quando sarà organizzata un’altra manifestazione cittadina»