Straordinario avvistamento di un gruppo di Cigni Reali in Marina Garibaldi a Milazzo.《Il Cigno Reale è una specie che raramente arriva in Sicilia per passare l’inverno – dice il biologo marino Carmelo Isgrò – quindi, se si confermasse che sono individui selvatici sarebbe un dato davvero importante per la nostra zona (pensate che l’ultimo avvistamento risale al 2006).

É importante non disturbarli, non lanciare cibo o avvicinarsi troppo.

《Un quarto esemplare di Cigno reale – continua – “in difficoltà” è stato avvistato ieri sera a Torregrotta, in mare (a pochi metri dalla battigia). Se vi dovesse capitare di vederlo lungo la costa, o in qualche bacino più interno, avvisatemi. Ho messo tra virgolette “in difficoltà” perché potrebbe stare solo recuperando le forze dopo la migrazione, e non necessariamente avere problemi. Parlo di quattro cigni perché qualche ora prima avevo ricevuto anche altre segnalazioni di un gruppo di quattro esemplari osservati sul lungomare di Spadafora》

《Ringrazio per la foto e la segnalazione Nadia S. e Giovanna Pavasili – conclude il biologo milazzese – non biologhe ma persone comuni che hanno mostrato una grande sensibilità, monitorando a lungo, ma con rispetto e discrezione, i movimenti dei cigni》