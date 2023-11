Dopo il successo della prima edizione torna giovedì 23 novembre al Teatro Trifiletti la giornata di educazione comportamentale dal titolo “La violenza parte dalle parole” rivolta ai ragazzi delle scuole superiori di primo grado della città di Milazzo.

Un’esperta di comunicazione focalizzerà sul lessico discriminante ed interagirà attivamente coi ragazzi parlando di violenza abusi, catcalling e cyberbullismo.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Milazzo, è organizzata anche con la partecipazione della libreria Mondadori di Milazzo, presente per suggerire ed indirizzare i ragazzi a letture interessanti sul tema.

《Sulla scia del successo della prima edizione l’anno scorso con i licei della nostra città – spiega Maria Magliarditi, presidente della terza commissione ed ideatrice dell’evento – abbiamo deciso di riproporre lo stesso format anche quest’anno ma stavolta ci rivolgeremo ad un pubblico più giovane e quindi alle scuole medie. È necessario riconoscere i modi di esprimersi che fanno trasparire una grave mancanza di rispetto per le donne, è fondamentale saper riconoscere toni e parole che non sono mai giustificabili e che vanno intesi come campanelli di allarme per possibili situazioni di abuso fisico e verbale》.