Svincolati Milazzo – Basket School Messina 75-73. Parziali : 20-20 37-35 53-56 75-73. La Svincolati Milazzo batte sulla sirena la Basket School Messina e prosegue la propria striscia positiva. Avvio di gara e Labovic da oltre l’arco realizza per il +3 ospite, pronta la risposta dei locali che con Odigie, 5 punti consecutivi per lui, vanno sul +2 . Messina torna avanti +3, ma la bomba di Sindoni per i padroni di casa ristabilisce la parità, 10-10 a 6’20 dalla prima sirena.

La Svincolati prova ad allungare nuovamente, +4, ma nel finale della frazione gli scolari reagiscono ed agguantano la parità al termine del periodo. Si riparte con molto errori sotto canestro per entrambe le compagini, è poi la tripla di capitan Barbera a portare Milazzo sul +3. Labovic riporta avanti i suoi, ma la tripla di Manfrè, più il libero aggiuntivo spinge i mamertini sul +2 a 3’04 dal riposo lungo. Vantaggio che rimarrà tale anche al termine del secondo quarto, 37-35. Il terzo quarto registra in apertura la tripla di Labovic, la Svincolati risponde con due dombe di Guerra e Karavdic e torna avanti +5. Coach Sidoti chiama timeout e scuote i suoi, ma Manfrè e compagni allungano sino al + 9 , 51-42. Busco e Di Dio si accendono e così la Basket School dapprima accorcia ed a seguire torna avanti, 53-56 al giungere della penultima sirena. L’ultima frazione si apre con il – 1 Milazzo con Bolletta a realizzare , mentre Messina spinge forte e vola sul +11 a metà periodo.

Il pubblico di casa spinge i propri beniamini alla rimonta, tripla di Manfrè, tre punti consecutivi di Bolletta ed una nuova bomba di Manfrè portano i bianco-blu sul (-2 67-69) a 3’15 dalla sirena finale. Milazzo difende forte e gli ospiti non realizzano, è il turno allora di Sindoni che realizza il canestro della parità a 2’50 dalla fine. L’equilibrio si protrae ancora ma a pochi secondi dalla fine, con l’ultimo possesso in mano dei ragazzi di Coach Trimboli, Milazzo si aggiudica la vittoria con il tap-in sulla sirena di Manfrè. Gioia tra i locali in campo e sugli spalti, delusione tra gli ospiti. Punteggio finale 75-73

Svincolati Milazzo: Salvatico, Barbera 3 Battaglia ne Odigie 12 Guerra 4 Bolletta 13 Karavdic 7 Sindoni 12 Traore 2 Scredi 4 Manfrè 18 All. Trimboli Vice All Marisi

Basket School Messina: Labovic 21 Di Dio 15 Alberini ne Tartaglia 7 Vujic 1 Buldo 7 Sidoti 2 Busco 12 Janic 2 Yeyap 6 All. Sidoti

Arbitri: Scarfo’ – Greco