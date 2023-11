“Pizza Doc” è ormai diventato un appuntamento importante per aziende, imprenditori e lavoratori del mondo pizza. Al campionato hanno partecipato cinquecento concorrenti provenienti da tutte le parti del mondo.

«È stata un’esperienza positiva – dicono Ciccio e Stefano – mettendoci a confronto con altri pizzaioli provenienti da tutto il mondo abbiamo immagazzinato tante cose che ci serviranno per crescere maggiormente. Noi siamo sempre alla ricerca di innovazione gastromiche»

Alla tre giorni (dal 13 al 15 novembre) quest’anno organizzata a Paestum, in provincia di Salerno, è sbarcato il team composto dai titolari Francesco Gitto , Stefano Scibilia e dal pizzaiolo Francesco Bartuccio per partecipare alla categoria “Pizza Margherita”.

La pizzeria Doppio Zero ritorna al campionato mondiale “ Pizza DOC World Championship ” e su cinquecento partecipanti si classifica trentunesima. Già due anni fa, il locale milazzese tra i trecento partecipanti si era piazzato tra i primi dieci nella sezione “Pizza classica”. Quest’anno però la rassegna ha valenza mondiale.

