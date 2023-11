Il Genio Civile ha deciso. Santi Trovato, l’ingegnere capo, ha firmato il provvedimento. Da lunedì chiuderà i varchi di accesso alla bretella provvisoria realizzata per consentire il passaggio da Milazzo a Messina interdetta a causa dei lavori in corso per la ristrutturazione del ponte. Verrà utilizzata esclusivamente come “viabilità di cantiere”.

Intanto l’Ars ha stanziato un contributo di 500 mila euro per l’esenzione del pedaggio autostradale tra Barcellona e Milazzo per rimborsare il Cas. Tutto questo mentre i rappresentanti politici del territorio litigano sulla paternità dell’emendamento approvato dall’Ars. A rivendicarlo, infatti, sono il leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca ed il suo capogruppo all’Ars Matteo Sciotto e l’onorevole Pino Galluzzo.