L’Eolian Milazzo Hotel al Parco Corolla. Tra le offerte consulenze per matrimoni e idee regalo per Natale

L’Eolian Milazzo Hotel apre le porte al territorio. Con un progetto ambizioso e variegato. Per questo motivo dal 24 novembre al 24 dicembre, il noto albergo milazzese sarà presente con uno spazio espositivo al Parco Commerciale Corolla. «Abbiamo deciso di avere un contatto diretto con la città – precisa il direttore Marco Falletta – in modo da poter dare una consulenza finalizzata e dimostrativa dei nostri servizi».

Tre sono gli obiettivi di questo progetto che in prevalenza ruota intorno al nuovo ristorante.

All’interno dello stand verranno date, infatti, tutte le informazioni per organizzare il proprio matrimonio o qualsiasi altro evento. Con la possibilità di prendere un appuntamento e visitare la struttura. E poi tutte le domeniche all’interno dello stand, posizionato nella galleria del parco commerciale milazzese, sarà presente Massimo Milano lo chef del ristorante che si esibirà anche in importanti show cooking. Piccoli spettacoli di cucina per far conoscere i piatti più importati del ristorante che si trova in Salita Cappuccini. Insomma, un modo per chiarire a chi cerca un posto suggestivo per il proprio banchetto di nozze ogni dubbio o curiosità.

Ma nei trenta giorni di esposizione l’Eolian Milazzo Hotel non smetterà di stupirvi.

All’interno dello stand sarà possibile trovare tante idee regalo. Proprio così. Il dono natalizio perfetto quest’anno può arrivare proprio dalla struttura ricettiva di salita Cappuccini. Verranno vendute “esperienze” che sono dei pacchetti dove sarà possibile associare il pernottamento nelle camere a un percorso benessere da trascorrere all’interno di un centro Spa. Un servizio affidato ad una struttura del territorio che metterà a disposizione i suoi servizi come partner esterno. E ancora di più, nei pacchetti, sarà possibile abbinare cene studiate su misura in base alle richieste.

Insomma dei veri e propri pacchetti dedicati che verranno consegnati subito sotto forma voucher del valore di un anno. Significa che se non vuoi fare un regalo di Natale ne puoi anche acquistare uno di compleanno visto che sono validi fino al 31 dicembre 2024.

«Quello che noi vogliamo far conoscere bene alla nostra città – aggiunge Falletta – è il ristorante ma non soltanto per i banchetti. E vogliamo farlo facendo vedere cosa facciamo. Ecco perché nello stand sono previste numerose dimostrazioni».

Il ristorante dell’Eolian Milazzo Hotel è aperto al pubblico tutti i giorni. Basta solo prenotare per poter assaggiare una cucina sana e genuina fatta principalmente di prodotto siciliani.

