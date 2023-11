C’è anche un pezzo rappresentativo di Sicilia nello splendido secondo posto ottenuto dalla squadra Eagles W in occasione della Indoor Cup di Lanotte Bouveron (Loir-et-Cher) in Francia. In campo con la squadra Under 15 seconda classificata (64 punti), infatti, c’era anche il Nicolò Scarpato, cavaliere messinese tesserato per Le Coccinelle di Milazzo

L’Indoor Cup è una manifestazione, organizzata dalla Fédération Française d’Equitation e riservata alle migliori squadre internazionali della stagione della disciplina dei Mounted Games. I risultati conseguiti da Nicolò durante la stagione hanno fatto in modo di ricevere la convocazione e prendere parte alla speciale competizione che ha visto al via numerosi Team azzurri.