“La libertà di essere sé stessi”, questo il titolo del terzo evento del Liceo Artistico per il Progetto nazionale Libriamoci.

L’I.I.S. “R. Guttuso” di Milazzo, diretto dalla Delfina Guidaldi, ha rinnovato per l’ottavo anno consecutivo la proficua collaborazione con Salvatore Amato, medico, regista e attore. La referente Anna Arizzi, coadiuvata dal gruppo di docenti di lettere e dal team creativo delle discipline di indirizzo e dei laboratori artistici, ha indirizzato questo progetto agli alunni del primo biennio, ponendo al centro il teatro e i temi del sogno, della fantasia, della libertà come stimolo per le letture e per far esprimere agli studenti le proprie emozioni e riflessioni. Nell’evento in presenza, organizzato in due set per accogliere tantissimi alunni, nell’Aula Magna della sede di Via Gramsci a Milazzo, il 17 novembre 2023, l’ospite lettore volontario esterno, Salvatore Amato, ha portato elementi del mondo del teatro e della rappresentazione.

Oltre ad esemplificare la lettura ad alta voce, ha indicato agli studenti elementi fondamentali per la lettura ad alta voce come l’articolazione, il tono, il volume, il ritmo della voce, le pause tra le parole. È stata molto emozionante l’interpretazione dei testi scelti per l’incontro: “Il treno ha fischiato” di Luigi Pirandello, “L’istante” di Stefano Benni, tratto dal volume di racconti “La grammatica di Dio”, “Io e Dio” di Piero Infante in una versione in dialetto siciliano scritta dal dott. Salvatore Amato.

Entrando nelle dinamiche della rappresentazione e commentando alcuni punti nodali delle letture, Amato ha dialogato con la docente referente e gli alunni e ha saputo coinvolgere l’uditorio, che è stato interessato e partecipativo. Pregevoli elaborazioni artistiche, grafiche, fumettistiche e ceramiche sono state realizzate con ampio coinvolgimento di alunni e professori e sono state donate a Salvatore Amato.